https://static.news.ru/photo/ed5e4882-5318-11ea-b379-fa163e074e61_660.jpg Выставка скульптур Парфенона в Британском музее в Лондоне Фото: David Cliff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Греции потребовали от Великобритании вернуть скульптуры храма Парфенон, которые из Афин в ХIХ веке вывез бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин.

Греческое правительство рассчитывает, что это станет возможным после выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза, сообщает The Times.

Стороны должны решить вопросы, касающиеся возвращения или реституции незаконно вывезенных культурных ценностей в страну их происхождения, — говорится в проекте документа о возвращении или компенсации незаконно изъятых культурных объектов.

Грецию, по данным источника в ЕС, поддержали Кипр и Италия. Оба государства обеспокоены торговлей украденными артефактами, особенно античными.

Британский музей приветствовал инициативу по борьбе с «незаконной торговлей древними ценностями», однако, как отмечает Independent, британское правительство не собирается обсуждать вопрос возвращения скульптур на переговорах о Brexit.

Как писал NEWS.ru, политолог Александр Мухин заявил, что выход Великобритании из Евросоюза является трагедией для страны, так как изначально Brexit «задумывался как шантаж Евросоюза с целью выговаривания более выгодных условий» для страны.