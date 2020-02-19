Власти Греции потребовали от Великобритании вернуть скульптуры храма Парфенон, которые из Афин в ХIХ веке вывез бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин.
Греческое правительство рассчитывает, что это станет возможным после выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза,
Стороны должны решить вопросы, касающиеся возвращения или реституции незаконно вывезенных культурных ценностей в страну их происхождения, — говорится в проекте документа о возвращении или компенсации незаконно изъятых культурных объектов.
Грецию, по данным источника в ЕС, поддержали Кипр и Италия. Оба государства обеспокоены торговлей украденными артефактами, особенно античными.
Британский музей приветствовал инициативу по борьбе с «незаконной торговлей древними ценностями», однако, как
Как писал NEWS.ru, политолог Александр Мухин заявил, что выход Великобритании из Евросоюза является трагедией для страны, так как изначально Brexit «задумывался как шантаж Евросоюза с целью выговаривания более выгодных условий» для страны.
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