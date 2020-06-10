Эрмитаж покажет перформансы по мотивам картин

https://static.news.ru/photo/465d3538-ab07-11ea-bc70-fa163e074e61_660.jpg Фото: state.hermitage/NEWS.ru

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге покажет тематические постановки, основанные на представленных в музее картинах. Проект получил название «Флора».

Перформансы и тексты подготовит труппа из актёров, танцоров и музыкантов под руководством режиссёра Жаклин Корнмюллер и продюсера Петера Вольффа, говорится в Facebook Эрмитажа. Проект станет часть программы Российско-Австрийского года литературы и театра.

Замысел состоит в том, что знаменитые и очень модные мировые писатели выбирают себе картины в Эрмитаже, пишут о них эссе, артисты и музыканты на основании этих эссе сочиняют перформансы, которые исполняются в Эрмитаже, — заявил генеральный директор Михаил Пиотровский.

Представления можно будет увидеть в октябре и ноябре 2020 года. Они будут проходить каждый четверг.

Как писал NEWS.ru, Эрмитаж планирует провести выставку китайского художника Чжан Хуаня «В пепле истории». Он посвятил серию новых работ под названием Love («Любовь») пандемии коронавируса.