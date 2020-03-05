https://static.news.ru/photo/f1c25520-5ee5-11ea-a6c1-fa163e074e61_660.jpg Эрмитаж Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге не планирует отменять выставки, несмотря на вспышку коронавируса. Генеральный директор Михаил Пиотровский высказал своё скептическое отношение к инфекции.

Пиотровский заявил, что на 25 марта в музее запланировано начало работы экспозиции «Романтика и усердие. Современное искусство Южной Кореи», которую организовали в рамках проекта «Взгляд из Кореи 2020», передаёт ТАСС.

Пока мы ничего не откладываем. Вещи едут, люди — не знаю, приедут ли в связи с коронавирусом. Выставка намечена, она состоится, — сказал гендиректор учреждения.

Пиотровский отметил, что меры профилактики инфекции ограничиваются выдачей масок сотрудникам, которые они могут носить, когда хотят.

Как писал NEWS.ru, парижский Лувр вновь начал работу, после того как из-за связанных с распространением коронавируса опасений сотрудников оставался закрытым в течение двух дней.