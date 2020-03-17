https://static.news.ru/photo/4943d200-6847-11ea-80d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Шрифтовый дизайнер Юрий Остроменцкий заявил, что в каллиграфии художника Покраса Лампаса в рамках работы «Супрематический крест» заложена фраза «Товарищ, помни, цензура не должна влиять на искусство». Эксперт рассказал о своём выводе в программе Софико Шеварнадзе «Просто о сложном».

Передача с участием самого художника вышла в «Яндекс.Эфире». Шеварнадзе поговорила с Лампасом о его работе «Супрематический крест», которую тот создал на площади в Екатеринбурге. Арт-объект пришлось восстанавливать после того, как большую его часть залили гудроном коммунальные службы. Тогда Лампас обращал внимание общественности на то, что пока ни у кого не получается расшифровать код на кресте. В программе «Просто о сложном» дизайнер Остроменцкий высказал свою версию посыла.

Товарищ, помни, цензура не должна влиять на искусство, — такую фразу, как заявил эксперт, Лампас заложил в свою работу.

Художник, в свою очередь, в эфире заявил, что выступает за многослойность посыла. Как отметил Лампас, после появления «Супрематического креста» на него оказывалось давление не только со стороны религиозных людей. Оказалось, что свои претензии художнику высказывали приверженцы разных позиций.

Как ранее передавал NEWS.ru, Покрас Лампас станет автором росписи фасада модного магазина Dover Street Market в Лондоне.