Директор Эрмитажа призвал отменить для федеральных музеев налог на прибыль

https://static.news.ru/photo/a656326e-9919-11ea-b891-fa163e074e61_660.jpg Михаил Пиотровский Фото: hermitagemuseum.org

Налог на прибыль необходимо отменить не только для региональных, но и для федеральных музеев, заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, руководство страны уже приняло решение о возмещении части потерь для культурных учреждений на федеральном уровне. Теперь того же самого необходимо добиться для региональных музеев. Как отметил Пиотровский, с налогом на прибыль — ещё одним способом компенсации — возникла обратная ситуация. Государство отменило его для регионов, и сейчас нужно добиться того же для федеральных музеев, призвал Пиотровски й.

Союз музеев оказался правильным и удобным механизмом для сохранения в этих условиях единого музейного пространства России. Мы находимся в постоянном диалоге с министерством культуры РФ, губернаторами, министрами культуры регионов, работаем над уроками кризиса и логистическими планами жизни после него, — цитирует директора Эрмитажа «Интерфакс Северо-Запад».

Как ранее писал NEWS.ru, Эрмитаж в Санкт-Петербурге не планирует отменять выставки, несмотря на вспышку коронавируса. Генеральный директор Михаил Пиотровский высказал своё скептическое отношение к инфекции.