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Дикая слива Востока: в Москве открылась первая выставка наступающей весны
Искусство

Дикая слива Востока: в Москве открылась первая выставка наступающей весны

18:53, 08 февраля 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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В Государственном музее Востока открылась выставка «В поисках дикой сливы», посвящённая Восточному Новому году и празднику скорого наступления весны. Посетителей ждут привычные для Востока атрибуты Нового года — костюмы с вышивкой, кухонная утварь и народные сюжетные лубки, которые расскажут о Новом годе в Китае больше, чем книги.

Выставка, которая продлится до 13 марта 2022 года, акцентирует внимание на одном из главных символов китайского Нового года. Именно в этот период зацветает слива Мэй, символизирующая стойкость, выносливость, волю, надежду и достоинство. На голых безлиственных ветках небольшого деревца появляются белые или розовые цветы, означающие скорое наступление весны.

Лунный календарь, зимняя слива, сон в красном тереме и аромат лотоса — в галерее NEWS.ru.

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «В поисках дикой сливы»

Артем Соболев/NEWS.ru

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