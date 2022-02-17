Чтобы помнили: в Еврейском музее открылись сразу две выставки о холокосте

17 февраля в Еврейском музее и центре толерантности открылись сразу две выставки, связанные с холокостом: «The Lonka Project. Человек под номером» и «Инсталляция „Снегопад“. Хаим Сокол».

Выставка «The Lonka Project. Человек под номером» является частью международного фотопроекта о людях, переживших холокост, и показывает более 60 портретных снимков. История проекта «Лонка» началась в 2018 году. Его идея принадлежит фоторепортёрам Джиму Холландеру и его супруге Рине Кастельнуово, именем матери которой — Элеоноры (Лонки) Насс — и названа выставка.

После смерти женщины, которая испытала на себе ужасы нацизма, её дочь вместе с мужем обратились к профессиональным фотографам с просьбой создать портреты людей, переживших холокост, и записать их воспоминания. Критериев для фото не было никаких: это мог быть цветной или чёрно-белый снимок, сделанный с любого ракурса.

Мировое фотосообщество откликнулось на просьбу: более 300 фотографов из 30 стран приняли участие в проекте. На фотографиях оказались Анита Ласкер-Вальфиш — виолончелистка, игравшая в женском оркестре в Освенциме, британский стрит-фотограф Дороти Бом, Лилиана Сегре — пожизненный сенатор Италии, чемпион-тяжелоатлет сэр Бен Хельфготт и оскароносный кинорежиссёр Клод Лелуш.

Кураторы выставки в Еврейском музее выбрали из международного проекта больше 60 снимков и представили их на суд публики. Они подчеркнули, что стремились отразить эмоциональный диалог между фотографами и выжившими, так как «мы являемся последним поколением, у которого есть исключительная возможность скрестить взгляды эпох и услышать личные воспоминания людей, переживших холокост».

В один день с фотопроектом «The Lonka Project. Человек под номером» в лобби музея открылась выставка «Инсталляция „Снегопад“. Хаим Сокол». Она представляет собой настенную роспись с изображением птиц в зимнем лесу и «снегопад» из белых верёвочных лестниц. По замыслу автора, верёвочные лестницы символизируют средство для побега или спасения.

Когда я смотрю на снег, я вспоминаю и представляю. Наверное такой же снег, как сейчас за окном, был в январе 1944-го в окрестностях города Освенцим в Польше. Или зимой 1942-го в украинском лесу, где располагался партизанский отряд, в котором был мой отец. Чёрные птицы на белом снегу напоминают мне людей в ситуации фатальной невозможности спрятаться, скрыться, стать невидимыми, — объяснил свой замысел художник Хаим Сокол.

Работая с архивными материалами и частными документами, художник открывает историю ХХ века сквозь призму частных судеб, исследует проблемы исторической памяти и современной социально-политической ситуации. Работы Хаима Сокола находятся в собраниях Третьяковской галереи, ММОМА, Мультимедиа Арт Музея, Государственного центра современного искусства, Музея современного искусства PERMM и других галереях.

Фото экспонатов открывшихся в Еврейском музее выставок «The Lonka Project. Человек под номером» и «Инсталляция „Снегопад“. Хаим Сокол» — в галерее NEWS.ru.