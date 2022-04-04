Что за картина «Русские танцовщицы», героинь которой сделали украинками

Беспрецедентный поступок администрации Лондонской национальной галереи, переименовавшей «по просьбам украинцев в соцсетях» картину художника Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц», вызвал негодование искусствоведов. Экс-министр культуры РФ, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал инцидент образцом «политического кретинизма». История создания скандального полотна и его место в наследии французского импрессиониста — в материале NEWS.ru.

«Мало кто из современников может предложить ту яркость, что есть в его работах»

Эдгар Дега (1834–1917) известен не только как один из величайших художников своего времени, писавший пейзажи Парижа и артистов Парижской оперы, но и как экспериментатор. По словам научного сотрудника отдела искусства стран Европы и Америки ХIХ—ХХ веков ГМИИ им. Пушкина Елены Коротких, Дега был неважен сюжет — он «стал знаменит благодаря стремлению к передаче движения, главному в его творческом пути».

Его эксперименты идут с двух сторон. С одной стороны, ему хочется изобразить движение. Ему принципиально важно, чтобы было максимально видно перемещение фигур в пространстве. С другой, для него это важно в плане передаче цвета, он очень любит цвет, — объясняет Елена Коротких.

Серию картин о русских танцовщицах художник создал в самом конце XIX века, под занавес активного периода творчества. Все они характеризуются отсутствием чётких линий и всполохами красок. Как отмечает специалист Пушкинского музея, «скорее всего, это было не желание художника, а данность реальности».

Эдгар Дега wikipedia.org

У Дега рано начало портиться зрение, со временем он перестал видеть правым глазом, а под конец жизни совсем ослеп. Этим эксперты и объясняют использование мастером пастели вместо масла, которым он писал в ранние годы. Как отметила Елена Коротких, этот факт сыграл на руку поклонникам живописи: художник не покрывал свои работы лаком, имеющим свойство со временем темнеть, что позволило его картинам сохранить первозданный насыщенный цвет.

Мало кто из современников Дега может предложить нам ту яркость, какая есть в его работах, — подчёркивает Елена Коротких.

«Не является супершедевром»

В 1895 году директор Парижской оперы подарил Дега абонемент, и художник стал её завсегдатаем. Эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич рассказал NEWS.ru, что именно на этой сцене живописец увидел балерин, изображённых им на картине «Русские танцовщицы». Это случилось во время гастролей русской антрепризы, организованной русским деятелем театра Сергеем Дягилевым (позже мероприятия под его патронажем прославились во всём мире как «Русские сезоны»).

Дега писал балерин дягилевского балета. Никакой Украины не существовало и украинских танцовщиц быть не могло. Балетная труппа Дягилева называлась «Русские сезоны», поэтому, естественно, Дега писал русских танцовщиц, — подчеркнул Дмитрий Буткевич.

Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Переименование «Русских танцовщиц» Дега в украинских эксперт назвал «бредом собачьим». По его мнению, «этого делать нельзя», поскольку в названии картины «автор указал не национальность балерин, а их государственную принадлежность».

Дега было всё равно, какой у них был разрез глаз или фамилии. Для него они были русскими. Он пришёл на гастроли русского балета и написал русских танцовщиц. А что он должен был делать? Подходить и у каждой спрашивать, какой она национальности? Никого это не интересовало, все были русскими, — заключил арт-специалист.

Дмитрий Буткевич добавил, что «если говорить откровенно, то все балерины Дега похожи друг на друга и „Русские танцовщицы“ не являются каким-то супершедевром».

Гораздо более известной картиной Дега с изображением балерин являются «Голубые танцовщицы», хранящиеся в ГМИИ им. Пушкина в Москве. Они написаны примерно в тот же период, что и «Русские танцовщицы».

«Голубые танцовщицы» — один из шедевров Дега, написанный в конце XIX века. Эта вещь феноменальна во всём: и в ракурсах, и в невероятно ярком цветовом решении, — отмечает Елена Коротких.

«Голубые танцовщицы» wikipedia.org

По словам сотрудницы Пушкинского музея, «тут автор добился, чего хотел, — он выхватывает момент движения в чистом виде и достигает вершины своего творчества».