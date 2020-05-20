Christie's впервые проведёт онлайн-торги предметами русского искусства

Аукционный дом Christie's впервые проведёт торги предметами русского искусства в режиме онлайн из-за пандемии коровируса. Они пройдут с 1 по 21 июля.
Покупателям предложат произведения Веры Рохлиной, Абрама Архипова и Василия Шухаева,
Несмотря на непростую ситуацию, в которой оказался весь мир, мы рады анонсировать аукцион русского искусства, который впервые пройдет в новом формате и в новое время, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, аукционный дом Sotheby's успешно распродал коллекцию работ британского анонимного художника Бэнкси, несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса. Произведения граффитиста суммарно заработали £1,1 млн.
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