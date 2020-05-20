Christie's впервые проведёт онлайн-торги предметами русского искусства

https://static.news.ru/photo/bd30d98c-9a9d-11ea-82ac-fa163e074e61_660.jpg Вера Рохлина «Вид Тифлиса» Фото: Christie’s Images LTD. 2020

Аукционный дом Christie's впервые проведёт торги предметами русского искусства в режиме онлайн из-за пандемии коровируса. Они пройдут с 1 по 21 июля.

Покупателям предложат произведения Веры Рохлиной, Абрама Архипова и Василия Шухаева, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом.

Несмотря на непростую ситуацию, в которой оказался весь мир, мы рады анонсировать аукцион русского искусства, который впервые пройдет в новом формате и в новое время, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, аукционный дом Sotheby's успешно распродал коллекцию работ британского анонимного художника Бэнкси, несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса. Произведения граффитиста суммарно заработали £1,1 млн.