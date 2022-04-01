«Целуй ботинок». Анна Нетребко из-за Украины оказалась меж двух огней

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко сделала то, чего требовали отказавшиеся от сотрудничества с ней руководители западных театров: высказалась о президенте Владимире Путине и ситуации на Украине. Однако директор «Метрополитен-оперы» Питер Гелб счёл, что она недостаточно «дистанцировалась от Путина», и отказался возобновить контракт. Новосибирский театр, напротив, расценил её слова как «отказ от родины» и отменил запланированное на июнь выступление артистки. Как из-за ситуации на Украине Анна Нетребко оказалась меж двух огней — в материале NEWS.ru.

Что сказала Нетребко о Путине и событиях на Украине

30 марта Анна Нетребко заявила на своей странице в Facebook (работа соцсети запрещена в России, владелец Facebook — компания Meta признана экстремистской организацией) о планах возобновить выступления в Европе с конца мая. Она пояснила, что ищет «мира и единства только через искусство» и «категорически осуждает» последние события на Украине. Певица добавила, что сама она не является «членом какой-либо политической партии» или союзником какого-либо из российских лидеров.

По словам Нетребко, она встречалась с президентом России Владимиром Путиным «лишь несколько раз»: во время вручения ей госнаград, на церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства и являюсь налоговым резидентом Австрии. Я люблю свою родину, Россию, — написала певица.

Анна Нетребко Herbert P. Oczeret/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вероятно, Анна Нетребко пришла к выводу, что возобновление концертов в Европе невозможно без обозначения позиции, которого потребовали от неё руководители Баварской государственной оперы, «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке и других западных театров, разорвавших сотрудничество с артисткой после начала спецоперации РФ на Украине. Гендиректор «Метрополитен-оперы» Питер Гелб, в частности, заявил, что Нетребко «не выполнила условия руководства театра и не отказалась от публичной поддержки военной спецоперации на Украине».

«Нетребко не оставили выбора»

Тогда, в конце февраля Нетребко подчеркнула, что заставлять артистов высказывать политические взгляды и осуждать свою родину неприемлемо. Теперь она решила озвучить свою позицию, но последствия заявления оказались явно не такими, на которые могла рассчитывать певица.

Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьёз и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору, — сказал агентству dpa руководитель «Метрополитен-оперы» Питер Гелб.

По мнению российского писателя и политика Захара Прилепина, таким образом американский менеджер дал понять, что Нетребко «мало унизилась».

На животе ползи! Целуй ботинок! В тероборону вступи! Переведи миллион долларов на гранатомёты! <...> Старательнее унижайся! Ну же, мы устали ждать! — написал в своём Telegram-канале Прилепин.

Захар Прилепин Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующий день после заявления Анны Нетребко, 31 марта, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил запланированное на 2 июня выступление оперной певицы в связи с её «осуждением действий» России на Украине. В театре посчитали, что проживание и работа в Европе для артистки оказались важнее родины.

Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта. Мы уверены — правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей родины. Наша страна богата талантами, и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией, — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Художественный руководитель одного из российских музыкальных театров предположил, что Анне Нетребко «не оставили выбора» и «вынудили» заявить о её позиции, в противном случае «выдающаяся артистка могла остаться без работы». По его мнению, певица сделала «корректное и исчерпывающее заявление», пытаясь найти компромисс и остаться в профессии. Сказавший об этом худрук пожелал сохранить анонимность, поскольку «сейчас каждое слово рассматривают под микроскопом».

Ведущий новостей на канале «Культура» Владислав Флярковский в беседе с NEWS.ru выразил надежду, что Анна Нетребко «сможет наладить отношения» с российскими и зарубежными театрами. Удастся это певице или нет, покажет время. После отмены концерта в Новосибирске единственное выступление артистки вместе с мужем, азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым запланировано на 31 мая в Красноярской краевой филармонии. Как рассказал NEWS.ru пресс-секретарь филармонии Владислав Карцев, «пока распоряжений об отмене концерта не поступало, всё в силе». Однако представитель филармонии дал понять, что эта информация актуальна лишь на данный момент и не исключено, что ситуация может измениться.