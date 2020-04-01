https://static.news.ru/photo/5f903764-7405-11ea-9ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Художники из Великобритании предложили свои идеи для творчества для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Создать список занятий придумала Салли Шо, директор галереи Firstsite в городе Колчестер. Она рассказала, что на каникулах мама оставляла её наедине с толстой книгой, где было описано множество идей вещей, которые можно смастерить из подручных предметов, передаёт The Guardian.

Живописец, скульптор и видеохудожник Марк Воллинджер предложил обвести свою руку карандашом на бумаге и выставить рисунок в окно, чтобы помахать соседям, а художник Джереми Деллер призвал писать песни о туалетной бумаге.

Майкл Лэнди, который известен тем, что уничтожает ради искусства свои вещи, в свою очередь подкинул детям идею найти что-нибудь в доме, сломать это и попросить взрослых починить. Энтони Гормли рассказал, что можно рисовать людей, затем складывать лист, вырезать по контуру и делать такие бумажные гирлянды.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.