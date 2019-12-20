https://static.news.ru/photo/c8da1380-23ff-11ea-aca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: banksy/instagram.com

Самый известный уличный художник мира Бэнкси украсил рождественским вертепом под названием «Шрам Вифлеема» собственный вифлеемский отель. На фоне серой стены изображена сцена рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом, только вместо Вифлеемской звезды над святым семейством зияет огромное отверстие, как от артиллерийского снаряда.

Фотографию инсталляции он опубликовал в Instagram.

В начале декабря Бэнкси уже представлял работу на тему Рождества. Тогда на городской стене Бирмингема появилось граффити художника с изображением двух оленей, впряжённых в настоящую лавку и рвущихся в звёздное небо.

Ранее NEWS.ru писал, что вандалы пририсовали оленям Бэнкси красные носы.