Самый известный уличный художник мира Бэнкси украсил рождественским вертепом под названием «Шрам Вифлеема» собственный вифлеемский отель. На фоне серой стены изображена сцена рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом, только вместо Вифлеемской звезды над святым семейством зияет огромное отверстие, как от артиллерийского снаряда.
Фотографию инсталляции он опубликовал в Instagram.
В начале декабря Бэнкси уже представлял работу на тему Рождества. Тогда на городской стене Бирмингема появилось граффити художника с изображением двух оленей, впряжённых в настоящую лавку и рвущихся в звёздное небо.
Ранее NEWS.ru писал, что вандалы пририсовали оленям Бэнкси красные носы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен