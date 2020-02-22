https://static.news.ru/photo/13dcb40a-555b-11ea-a563-fa163e074e61_660.jpg Фото: banksy/instagram.com

Анонимный уличный художник Бэнкси заявил, что рад тому, что его последняя работа была испорчена вандалами.

Об этом он написал в своём Instagram. Свои слова художник объяснил тем, что результат его работы оказался хуже, чем эскизы.

Я рад, что моя работа в Бристоле подверглась нападению вандалов, изначальный набросок был значительно лучше… — поделился Бэнкси.

Произведение, о котором идёт речь, представляет из себя рисунок девушки, целящейся из рогатки в небо, а справа от неё изображён красный взрыв.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в британском городе Бристоль вандалы испортили граффити Бэнкси, испачкав рисунок чернилами.