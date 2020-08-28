Бэнкси помог активистам купить корабль для спасения беженцев

https://static.news.ru/photo/619030da-e92d-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: LouiseMichel/twitter.com

Британский анонимный художник Бэнкси оплатил покупку судна, при помощи которого активисты помогают спасать в Средиземном море беженцев из Северной Африки, направляющихся в Европу. Корабль уже помог десяткам людей.

Судно длиной 31 метр носит имя французской анархистки XIX века Луизы Мишель, сообщает The Guardian. В экипаж входит десять человек, которые имеют опыт в спасательных операциях.

Banksy funds refugee rescue boat operating in Mediterranean https://t.co/jLhliMnBqT — The Guardian (@guardian) August 27, 2020

Капитаном корабля стала Пиа Клемп, которая уже командовала некоторым количеством суден неправительственных организаций, спасающих людей.

Клемп рассказала, что Бэнкси сам вышел с ней на связь. Он признался, что успел заработать немного денег, освещая проблему беженцев и не считает своим правом присваивать средства. Поэтому он предложил ей «купить новую лодку или что‑то в этом роде».

«Луиза Мишель» вышли из испанского порта 18 августа и подобрала 89 беженцев, среди которых 14 женщин и четверо детей. Сейчас команда ищет порт, в котором можно высадить спасённых. Экипаж опасается, что их остановит ливийская береговая охрана, которая заберёт бежавших в специальный лагерь.

Как писал NEWS.ru, серия из трёх картин на тему европейского миграционного кризиса была пожертвована художником Бэнкси. Они будут проданы с благотворительного аукциона по сбору средств для больницы в Вифлееме.