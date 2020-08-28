Бэнкси помог активистам купить корабль для спасения беженцев

Британский анонимный художник Бэнкси оплатил покупку судна, при помощи которого активисты помогают спасать в Средиземном море беженцев из Северной Африки, направляющихся в Европу. Корабль уже помог десяткам людей.
Судно длиной 31 метр носит имя французской анархистки XIX века Луизы Мишель, сообщает The Guardian. В экипаж входит десять человек, которые имеют опыт в спасательных операциях.
Капитаном корабля стала Пиа Клемп, которая уже командовала некоторым количеством суден неправительственных организаций, спасающих людей.
Клемп рассказала, что Бэнкси сам вышел с ней на связь. Он признался, что успел заработать немного денег, освещая проблему беженцев и не считает своим правом присваивать средства. Поэтому он предложил ей «купить новую лодку или что‑то в этом роде».
«Луиза Мишель» вышли из испанского порта 18 августа и подобрала 89 беженцев, среди которых 14 женщин и четверо детей. Сейчас команда ищет порт, в котором можно высадить спасённых. Экипаж опасается, что их остановит ливийская береговая охрана, которая заберёт бежавших в специальный лагерь.
Как писал NEWS.ru, серия из трёх картин на тему европейского миграционного кризиса была пожертвована художником Бэнкси. Они будут проданы с благотворительного аукциона по сбору средств для больницы в Вифлееме.