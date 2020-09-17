Бэнкси лишился прав на свою работу в Иерусалиме из-за анонимности

Уличный художник Бэнкси лишился товарного знака на одну из самых известных своих работ Flower Thrower в Иерусалиме. Решение приняло Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO).
Как
Бэнкси принял решение оставаться анонимным и, по большей части, рисовать граффити на объектах собственности других людей без их разрешения вместо того, чтобы рисовать их на холсте или своей собственности, — говориться в решении организации.
По мнению экспертов, это решение может привести к тому, что художник лишится права на другие работы. Компания Pest Control Office не комментирует вердикт.
Как писал NEWS.ru, сотрудники лондонского метрополитена стёрли новое граффити британского анонимного художника Бэнкси, на котором он изобразил чихающих крыс. Он нанёс рисунки прямо внутри вагона.
Представители корпорации Transport for London заявили, что артист нарушил «строгую политику по борьбе с граффити», создав работу, призывающую пассажиров носить маски в период пандемии коронавируса,
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