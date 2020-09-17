Бэнкси лишился прав на свою работу в Иерусалиме из-за анонимности

https://static.news.ru/photo/04cbc210-f8e6-11ea-befa-fa163e074e61_660.jpg Фото: young shanahan/Flickr.com

Уличный художник Бэнкси лишился товарного знака на одну из самых известных своих работ Flower Thrower в Иерусалиме. Решение приняло Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO).

Как сообщает РИА Новости, в 2014 году компания Pest Control Office от имени Бэнкси подала заявку на регистрацию торгового знака в ЕС на работу Flower Thrower, которую художник нарисовал в Иерусалиме в 2005 году. Однако компания Full Colour Black посчитала, что если художник анонимен, то она тоже может использовать это изображение. Отмечается, что EUIPO согласилось с доводом производителей открыток.

Бэнкси принял решение оставаться анонимным и, по большей части, рисовать граффити на объектах собственности других людей без их разрешения вместо того, чтобы рисовать их на холсте или своей собственности, — говориться в решении организации.

По мнению экспертов, это решение может привести к тому, что художник лишится права на другие работы. Компания Pest Control Office не комментирует вердикт.

Как писал NEWS.ru, сотрудники лондонского метрополитена стёрли новое граффити британского анонимного художника Бэнкси, на котором он изобразил чихающих крыс. Он нанёс рисунки прямо внутри вагона.

Представители корпорации Transport for London заявили, что артист нарушил «строгую политику по борьбе с граффити», создав работу, призывающую пассажиров носить маски в период пандемии коронавируса,