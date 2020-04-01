https://static.news.ru/photo/6c0afa58-73fe-11ea-89b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kunsthalle Basel/facebook.com

Художественный музей в Базеле (Кунстхалле Базель) решил поделиться рецептами любимых блюд известных художников. Таким образом представители галереи хотят поддержать людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Первыми артистами, о любимой еде которых рассказали сотрудники музея, стали Клод Моне, Синди Шерман и Поль Сезанн. Как готовить их любимые блюда, можно узнать в Instagram галереи.

Если вы работаете из дома и готовите себе теперь завтрак сами или хотите добавить в своё меню что-то новенькое, мы предлагаем вам рецепты художников, которые выставляли свои работы в нашем музее за его почти 150-летнюю историю, — говорится в соцсети Кунстхалле Базель.

Как писал NEWS.ru, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина создал героям некоторых картин из своей коллекции аккаунты в соцсети «ВКонтакте». Проект запустили учащиеся программ Пушкинский.Youth.