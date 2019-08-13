Фото: rock_architecture_studio/instagram.com

Архитектурная студия ROCK в своём Instagram опубликовала возможный проект православного храма святой Екатерины в Екатеринбурге. По словам авторов, им предложили придумать футуристическое здание, а они, в свою очередь, решили «не мелочиться».

Специалисты выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость именно православного религиозного сооружения. Ими оказались купола, закомары (полукруглые завершения наружного участка стены, воспроизводящие прилегающий к ним внутренний свод), кокошники (ложные закомары) и аспиды (пониженные выступы здания, покрытые полукуполом-кнохой).

На переднем фасаде здания предполагается расположить витражи, повествующие о мученической жизни Святой Екатерины. Основной объём окружит закрытая сводчатая оранжерея, доступ в которую будет свободен в память о протестах.

На наш взгляд это был бы отличный подарок городу, — отметили в ROCK.

Архитекторы подчеркнули, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов.

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В поисках православной храмовой идентичности мы выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость: золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов. Основное тело храма расположено внутри объема, снаружи его окружает закрытая оранжерея (зимний сад) с общим доступом в память о событиях, - на наш взгляд это был бы отличный подарок городу. А вы бы ходили в такой храм? #храм#екатеринбург#плотинкаекб#храмвсквере #archidesign#playground #architecture_hunter #architecture #archi#architectural #project #architectureproject #architect #architects #landscaping #landscapingdesign #design #date#rockarchitecturestudio#проект#architecture_hunter #archviz3dmax #3dsmax #facade #facadedesign #facadeporn

Публикация от Архитектурная Студия ROCK (@rock_architecture_studio)

Ранее News.ru писал, что монах возводит в Таиланде ступу (часть буддийского храма) из пивных бутылок и цемента. Сооружение появится на острове Пханган (Ко Пханган), где наблюдается дефицит стройматериалов. Половина объекта уже готова.

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