https://static.news.ru/photo/2015e1e2-bdc1-11e9-9487-fa163e074e61_660.jpg Фото: rock_architecture_studio/instagram.com

Архитектурная студия ROCK в своём Instagram опубликовала возможный проект православного храма святой Екатерины в Екатеринбурге. По словам авторов, им предложили придумать футуристическое здание, а они, в свою очередь, решили «не мелочиться».

Специалисты выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость именно православного религиозного сооружения. Ими оказались купола, закомары (полукруглые завершения наружного участка стены, воспроизводящие прилегающий к ним внутренний свод), кокошники (ложные закомары) и аспиды (пониженные выступы здания, покрытые полукуполом-кнохой).

На переднем фасаде здания предполагается расположить витражи, повествующие о мученической жизни Святой Екатерины. Основной объём окружит закрытая сводчатая оранжерея, доступ в которую будет свободен в память о протестах.

На наш взгляд это был бы отличный подарок городу, — отметили в ROCK.

Архитекторы подчеркнули, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов.

Ранее News.ru писал, что монах возводит в Таиланде ступу (часть буддийского храма) из пивных бутылок и цемента. Сооружение появится на острове Пханган (Ко Пханган), где наблюдается дефицит стройматериалов. Половина объекта уже готова.