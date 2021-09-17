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Археологи нашли одну из древнейших в мире мозаик в Турции

07:44, 18 сентября 2021
Археологи нашли одну из древнейших в мире мозаик в Турции Фото: IHA
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На кургане Ушаклы в провинции Йозгат в районе Соргун в Турции обнаружили мозаику три на семь метров, состоящую из 3147 камней. По оценкам, ей три с половиной тысячи лет. Об этом сообщает Daily Sabah.

Было установлено, что найденная мозаика первая в своем роде в мировой истории. Подтверждает это и её форма — она достаточно примитивна. Мы планируем привлечь туристов этим открытием, — сказал руководитель управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусейн Чифтчи.

Преподаватель Пизанского университета и руководитель группы раскопок Анаклето Д'агостино сообщил, что мозаика относится к 1500-м годам до нашей эры. Он уточнил, что похожие есть в Греции, но всё же считает найденную более старой.

Ранее археологи откопали на юго-востоке Турции на территории исчезнувшего города Зевгма высеченные в скалах два древних помещения, датируемых II или III веком до нашей эры. Историки считают, что найденные залы когда-то использовались как «столовые».

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