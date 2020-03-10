https://static.news.ru/photo/9bf927fc-62a7-11ea-996a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Apple Россия/YouTube

Apple опубликовала новый ролик из серии «Снято на iPhone» — пятичасовой фильм-экскурсию об Эрмитаже, снятый без склеек на топовой версии последней модели «яблочного» смартфона.

Над фильмом работали несколько сотен человек. Режиссёром выступила Арсинья Гог, оператором-постановщиком — Давид Хайзников. В фильме представлены 45 залов и порядка 600 произведений искусства.

По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, такой эксперимент показывает новый взгляд на музей. Фильм, считает Пиотровский, отображает путешествие по Эрмитажу человека, который медитативно рассматривает произведения искусства, тем самым зритель приучается к медленному чтению образов музея, пишет ТАСС.

В начале марта Apple объявила победителей фотоконкурса «Снято на iPhone в Ночном режиме». Среде них оказались трое россиян Константин Чалабов (первое фото), Андрей Мануилов (второе) и Рустам Шагиморданов (пятое), сообщал NEWS.ru.