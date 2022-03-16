Антон Долин покинул пост главреда журнала «Искусство кино»

Кинокритик Антон Долин покинул должность главного редактора журнала «Искусство кино». Его место займёт исследователь и историк кино Станислав Дединский. После смены руководства издание взяло паузу в работе до начала апреля, чтобы выработать дальнейший план действий.

Ещё с прошлого понедельника я больше не являюсь главным редактором журнала «Искусство кино». Отныне главный редактор старейшего европейского журнала о кино — Станислав Дединский, — написал Долин на своей страничке в соцсети.

Станислав Дединский уже с 5 марта исполнял обязанности главного редактора журнала. Такое решение приняли как сотрудники издания, так и сам Антон Долин, который сообщил, что покинул Россию из-за ситуации на Украине.

Ранее Россию покинула журналистка, бывшая ведущая программы «Сегодня» на телеканале НТВ Лилия Гильдеева. Об этом она заявила журналисту и блогеру Илье Варламову, добавив, что написала заявление об увольнении с телеканала уже после того, как уехала.