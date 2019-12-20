https://static.news.ru/photo/4b6ad692-2313-11ea-bef4-fa163e074e61_660.jpg Чарльз Мэнсон в 1970 году Фото: GP/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Художники из США создали маски, сделанные с добавлением праха руководителя секты «Семья» Чарльза Мэнсона.

Своё новое творение артисты Райан Олмайти и Рик Фишер презентовали в издании TMZ.

Сама маска выполнена из латекса, а пепел и кровь добавлены в качестве красителя. Сейчас творение выполнено всего в двух экземплярах, но художники заявили, что смогут сделать больше на заказ.

Олмайти дружил с Мэнсоном долгое время и получил в наследство часть его кремированных останков после смерти преступника в 2017 году. На сайте артистов можно также приобрести кровавый портрет Мэнсона с щепоткой пепла.

Художники известны тем, что делают портреты из крови различных известных людей, среди которых писатель Эдгар По, панк-музыкант Джи Джи Аллин и актриса Шэрон Тейт.

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