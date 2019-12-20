Художники из США создали маски, сделанные с добавлением праха руководителя секты «Семья» Чарльза Мэнсона.
Своё новое творение артисты Райан Олмайти и Рик Фишер
Сама маска выполнена из латекса, а пепел и кровь добавлены в качестве красителя. Сейчас творение выполнено всего в двух экземплярах, но художники заявили, что смогут сделать больше на заказ.
Олмайти дружил с Мэнсоном долгое время и получил в наследство часть его кремированных останков после смерти преступника в 2017 году. На сайте артистов можно также приобрести кровавый портрет Мэнсона с щепоткой пепла.
Художники известны тем, что делают портреты из крови различных известных людей, среди которых писатель Эдгар По, панк-музыкант Джи Джи Аллин и актриса Шэрон Тейт.
Как писал NEWS.ru, в Instagram Бэнкси появилось видео, на котором бездомный мужчина устраивается на ночлег на уличной скамье. После того как камера отъезжает назад, зрителям становится видно оленей, к которым как будто привязан городской объект.
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