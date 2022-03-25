Агитационный фарфор и пальто из одеял: история российского дизайна в фото

Московский музей дизайна представил в Новой Третьяковке обновлённую экспозицию «История российского дизайна. Избранное II». Выставка, исследующая отечественный дизайн за последнее столетие, включает более 150 новых экспонатов — актуальные работы современных российских дизайнеров и образцы советского дизайна.

В обновлённую экспозицию вошли образцы агитационного фарфора из частных собраний — работы выдающихся мастеров Сергея Чехонина, Михаила Адамовича, Рудольфа Вильде. Посетители также увидят эскизы одежды и тканей, созданные Варварой Степановой, подборку редкого агитационного текстиля из коллекции РГУ имени А. Н. Косыгина. Среди вещей, широко бытовавших в 1920-е годы, — табурет из архива Родченко, этот экземпляр некогда служил студентам и преподавателям Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС).

В новую редакцию выставки вошли знаковые тиражные вещи разных периодов российской истории: знаменитая «наркомовская» лампа, самовар «Спутник», сервиз «Радиоволны», знакомый многим снегокат «Чук и Гек», киноплакаты эпохи оттепели и другие символы советского дизайна.

Современная часть экспозиции рассказывает о том, как российские дизайнеры переосмысливают опыт авангарда и советского периода, и о поисках в области современных технологий и экологических материалов. Среди экспонатов — пальто из советских одеял, вазы с рисунком, который образуют живые кристаллы, обувь из виноградного жмыха, минималистичная мебель из вторичного пластика.

Фото самых любопытных экспонатов выставки об истории российского дизайна — в галерее NEWS.ru.