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Президент российской некоммерческой организации (НКО) «Фонд защиты национальных ценностей» Александр Малькевич заявил, что власти Ливии задержали его сотрудников. Он отметил, что те занимались исключительно проведением социологических опросов.

Один из работников — известный социолог, руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей. По словам Малькевича, НКО просто изучала гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что МИД России обратил внимание на появившуюся в ряде СМИ информацию о задержании в столице Ливии двух российских граждан. В ведомстве отметили, что официальных данных со стороны Триполи по этому поводу не поступало.