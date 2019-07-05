Президент российской некоммерческой организации (НКО) «Фонд защиты национальных ценностей» Александр Малькевич заявил, что власти Ливии задержали его сотрудников. Он отметил, что те занимались исключительно проведением социологических опросов.
Один из работников — известный социолог, руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей. По словам Малькевича, НКО просто изучала гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране, передаёт
Ранее News.ru писал, что МИД России обратил внимание на появившуюся в ряде СМИ информацию о задержании в столице Ливии двух российских граждан. В ведомстве отметили, что официальных данных со стороны Триполи по этому поводу не поступало.