https://static.news.ru/photo/3f33230c-b6a8-11e9-9ad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Представители переходного военного совета Судана и оппозиции подписали Конституционную декларацию. Она на некоторое время должна заменить конституцию страны.

Новый документ стал результатом договорённости о формировании совместного органа власти. В него войдут как военные, так и гражданские представители, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на местные СМИ.

Формированию совместной структуры управления предшествовали длительные переговоры, которые проходили на фоне массовых акций протеста. Люди выступали против единовластия военных.

Масштабные акции протеста, вызванные тяжелейшей экономической ситуацией, продолжались в Судане несколько месяцев. 11 апреля, как писал News.ru, армия взяла управление в свои руки, отстранив от должности правившего 30 лет Омара аль-Башира. Он должен предстать перед судом 17 августа.

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