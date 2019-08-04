Представители переходного военного совета Судана и оппозиции подписали Конституционную декларацию. Она на некоторое время должна заменить конституцию страны.
Новый документ стал результатом договорённости о формировании совместного органа власти. В него войдут как военные, так и гражданские представители, передаёт «
Формированию совместной структуры управления предшествовали длительные переговоры, которые проходили на фоне массовых акций протеста. Люди выступали против единовластия военных.
Масштабные акции протеста, вызванные тяжелейшей экономической ситуацией, продолжались в Судане несколько месяцев. 11 апреля, как писал News.ru, армия взяла управление в свои руки, отстранив от должности правившего 30 лет Омара аль-Башира. Он должен предстать перед судом 17 августа.
Россия признала новые власти страны.