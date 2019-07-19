Центр города Алжир (столица одноимённого государства) заполнен людьми, вышедшими на улицу с требованием проведения демократических реформ.
Люди призывают власти страны покинуть свои посты, передаёт
За гражданское, а не военное государство! За гражданское, а не полицейское государство! — кричат протестующие.
Активисты держат в руках флаги страны и плакаты с лозунгами о демократии. Среди появившихся на мероприятии — правозащитники, деятели профсоюзов, студенческие лидеры.
Сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее и стоят на охране правительственных построек.
Ранее News.ru писал, что выборы президента Алжира, которые должны были пройти 4 июля,