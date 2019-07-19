Фото: Billal Bensalem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центр города Алжир (столица одноимённого государства) заполнен людьми, вышедшими на улицу с требованием проведения демократических реформ.

Люди призывают власти страны покинуть свои посты, передаёт TSA. Акция проходит на площади Мориса Одэна и перед местным главпочтамтом.

За гражданское, а не военное государство! За гражданское, а не полицейское государство! — кричат протестующие.

Активисты держат в руках флаги страны и плакаты с лозунгами о демократии. Среди появившихся на мероприятии — правозащитники, деятели профсоюзов, студенческие лидеры.

Сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее и стоят на охране правительственных построек.

Ранее News.ru писал, что выборы президента Алжира, которые должны были пройти 4 июля, перенесены на неопределённый срок. Это произошло из-за того, что кандидатов на этот пост нет.

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