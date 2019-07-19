https://static.news.ru/photo/4b501d5e-aa30-11e9-8a63-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Billal Bensalem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центр города Алжир (столица одноимённого государства) заполнен людьми, вышедшими на улицу с требованием проведения демократических реформ.

Люди призывают власти страны покинуть свои посты, передаёт TSA . Акция проходит на площади Мориса Одэна и перед местным главпочтамтом.

За гражданское, а не военное государство! За гражданское, а не полицейское государство! — кричат протестующие.

Активисты держат в руках флаги страны и плакаты с лозунгами о демократии. Среди появившихся на мероприятии — правозащитники, деятели профсоюзов, студенческие лидеры.

Сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее и стоят на охране правительственных построек.