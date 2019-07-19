Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Один из четырёх украинских океанских траулеров «Иван Голубец» загорелся в районе Западной Африки. В результате инцидента пропал один моряк.

За десять дней до этого судно по неизвестным причинам отключило передающее устройство и исчезло с электронных карт. Последний раз оно находилось возле порта Наудибу в Мавритании.

О состоянии корабля пока неизвестно. Ведутся поиски пропавшего члена экипажа, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что транспортная полиция Ростовской области разыскивает гражданина, предположительно, устроившего аварию на реке Дон. Управляя лодкой, он врезался в другое небольшое судно, стоявшее на якоре.

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