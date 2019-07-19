https://static.news.ru/photo/c52986fa-ab21-11e9-98ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Один из четырёх украинских океанских траулеров «Иван Голубец» загорелся в районе Западной Африки. В результате инцидента пропал один моряк.

За десять дней до этого судно по неизвестным причинам отключило передающее устройство и исчезло с электронных карт. Последний раз оно находилось возле порта Наудибу в Мавритании.

О состоянии корабля пока неизвестно. Ведутся поиски пропавшего члена экипажа, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что транспортная полиция Ростовской области разыскивает гражданина, предположительно, устроившего аварию на реке Дон. Управляя лодкой, он врезался в другое небольшое судно, стоявшее на якоре.