https://static.news.ru/photo/44560850-aafe-11e9-b232-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hamza Turkia/xinhua/Global Look Press

Бывший премьер-министр Ливии, занимавший должность при Муаммаре Каддафи, аль-Багдади Али аль-Махмуди вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. По предварительным данным, на освобождении настояла специальная медицинская комиссия.

Экс-главе кабмина африканской страны рекомендуется пройти лечение в специализированных лечебных учреждениях. Никаких уточнений по поводу заболевания политика не сообщается, передаёт телеканал Al Arabiya .

Аль-Махмуди арестовали в сентябре 2011 года во время попытки пересечения границы с Тунисом. Через год власти этой страны выдали чиновника Ливии, где его приговорили к высшей мере наказания за участие на стороне Каддафи в ходе «февральской революции 2011 года». Тогда в государстве начались революционные выступления против действующей власти.

Протесты переросли в гражданскую войну. В конце октября того же года Муаммара Каддафи поймали и убили участники вооружённой группировки в районе города Сирт. События весны 2011-го положили начало разрухе, безвластию и хаосу, от которых Ливия с трудом восстанавливается до сих пор.

Ранее News.ru сообщал, что нефтяная корпорация Ливии спрогнозировала объёмы потери добычи сырья из-за военных столкновений. В стране, по сути, действуют два правительства, между которыми идёт вооружённое противостояние.