https://static.news.ru/photo/57f9c912-b3c0-11e9-9c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sally Hayden/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Очередной случай смерти от вируса Эбола подтвердили власти Демократической Республики Конго (ДРК). Всего за последнее время жертвами эпидемии в стране стали 1803 человека.

От лихорадки скончался житель конголезского города Гома. Предыдущая смерть в данном населённом пункте была зафиксирована 16 июля, передаёт издание Citizen .

Как писал News.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка вируса Эбола в ДРК вызывает обеспокоенность в международном плане. В связи с этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о чрезвычайной ситуации в африканской стране.