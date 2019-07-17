https://static.news.ru/photo/b83a1d88-a874-11e9-9fac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Li Tao/Xinhua/Global Look Press

Главы 35 африканских государств официально подтвердили своё участие в первом саммите Россия-Африка, который состоится в октябре в Сочи.

По мнению спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова, число участников мероприятия может ещё возрасти.

Ситуация будет меняться в сторону увеличения [участников], чувствуем настрой партнеров и их большой интерес, — цитирует его ТАСС .

Он также отметил, что подобные саммиты могут стать регулярными и будут проводиться каждые два или три года.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Белоруссии саммит с участием представителей Киева, Москвы и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона может рассмотреть конкретные предложения, направленные на выполнение минских договорённостей.