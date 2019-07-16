https://static.news.ru/photo/bcc29052-a7e2-11e9-a1ef-fa163e074e61_1024.jpg Абу Бакр аль-Багдади Фото: dpa/Global Look Press

Главарь запрещённой в России террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади может находиться в Ливии. Об этом заявил бывший член правительства Ирака Бакыр Джабр аз-Зубейди.

По информации аз-Зубейди, из Ливии аль-Багдади собирается активизировать агитационную деятельность, призывая «спящие ячейки» группировки на Ближнем Востоке к совершению террористических атак, пишет The Baghdad Post .

Иракский политик считает, что концепция террористической группировки подразумевает присутствие всего руководства ИГ в том регионе, где планируется развернуть активную деятельность. В настоящее время, как заявил Бакыр Джабр аз-Зубейди, боевики намерены взять под контроль территории в Египте, Ливии и Тунисе.

Как писал News.ru, после потери территориального ядра в Сирии и Ираке приверженцы идеи «халифата» готовятся усилить влияние в Южной Азии. Их целью, в частности, может стать Индия.

В марте Абу Бакр аль-Багдади, голова которого оценивается американской стороной в $25 млн, сбежал от своих противников из не выдержавшего коалиционный натиск оплота группировки в Сирии.