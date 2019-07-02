Западное побережье Африки становится всё более опасным с точки зрения морского пиратства. Центром активности этого вида преступников вместо Сомали становится Гвинейский залив.
По данным Международного морского бюро (IMB), в 2018 году в заливе было зафиксировано 72 нападения. Для сравнения, в 2018 году пираты атаковали суда всего 28 раз. В 2019 году уже поступила информация о 30 преступлениях. При этом, по мнению аналитиков Africa Risk Compliance, реальное число нападений в регионе может быть в два раза больше.
Эксперты связывают активизацию пиратов с тем, что судовладельцы стали чаще сообщать об атаках, а борьба с пиратством в других регионах ведётся успешнее, передаёт
Ранее News.ru писал, что число пиратских нападений в водах Мексиканского залива за последние три года возросло на 310%. Ущерб от действий злоумышленников превышает €10 млн.