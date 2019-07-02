https://static.news.ru/photo/f5ba290a-9ccb-11e9-8e01-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zhang Peng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западное побережье Африки становится всё более опасным с точки зрения морского пиратства. Центром активности этого вида преступников вместо Сомали становится Гвинейский залив.

По данным Международного морского бюро (IMB), в 2018 году в заливе было зафиксировано 72 нападения. Для сравнения, в 2018 году пираты атаковали суда всего 28 раз. В 2019 году уже поступила информация о 30 преступлениях. При этом, по мнению аналитиков Africa Risk Compliance, реальное число нападений в регионе может быть в два раза больше.

Эксперты связывают активизацию пиратов с тем, что судовладельцы стали чаще сообщать об атаках, а борьба с пиратством в других регионах ведётся успешнее, передаёт The Economist .

Ранее News.ru писал, что число пиратских нападений в водах Мексиканского залива за последние три года возросло на 310%. Ущерб от действий злоумышленников превышает €10 млн.