https://static.news.ru/photo/2399e810-929a-11e9-8e30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что экс-президент Египта Мухаммед Мурси в течение 20 минут бился в конвульсиях прямо в зале суда. При этом должностные лица, по словам турецкого лидера, не вмешивались.

В связи с этим политик заявил, что Мурси был убит. Кроме того, он пообещал, что Анкара сделает всё возможное, чтобы призвать власти Египта к ответу в международном трибунале.

Мы призываем Организацию исламского сотрудничества. Она должна принять меры, — цитирует Эрдогана ТАСС .

Президент Турции поддерживал Мурси и считает антиконституционным его свержение нынешним правительством во главе с Абделем Фаттахом ас-Сиси, передаёт argumenti.ru .

Ранее News.ru писал, что Мурси, умерший во время судебного заседания, скончался, по мнению врачей, из-за острой сердечной недостаточности. Экс-политик потерял сознание в зале суда после своей речи.