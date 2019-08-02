https://static.news.ru/photo/5d71c792-b4fa-11e9-85ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: albumarium.com

Двое российских моряков вышли на свободу в Ливии после трёхлетнего тюремного заключения.

Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич со ссылкой на африканского дипломата.

По его словам, в заключении в Ливии остаются ещё двое россиян: социолог, руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей и его переводчик. Власти страны обвиняют их во вмешательстве в выборы, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Малькевич назвал задержание граждан РФ в Ливии политическим шантажом. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на данную ситуацию и оказать Москве помощь в её разрешении.