Двое российских моряков вышли на свободу в Ливии после трёхлетнего тюремного заключения.
Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич со ссылкой на африканского дипломата.
По его словам, в заключении в Ливии остаются ещё двое россиян: социолог, руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей и его переводчик. Власти страны обвиняют их во вмешательстве в выборы, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Малькевич назвал задержание граждан РФ в Ливии политическим шантажом. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на данную ситуацию и оказать Москве помощь в её разрешении.