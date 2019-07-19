https://static.news.ru/photo/c83cdda2-aae4-11e9-9cb1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: National Oil Corporation/Facebook

Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии в Facebook сообщила, что на крупнейшем месторождении страны Хамада могло произойти закрытие одного или нескольких клапанов. В связи с этим добыча нефти на объекте временно приостановлена.

Согласно заявлению корпорации, в настоящее время сотрудники расследуют неполадки. На Хамаде добывается 290 тысяч баррелей нефти в сутки.

Ранее News.ru писал, что сокращение добычи нефти Россией в начале июля превзошло обязательства в рамках ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. В настоящее время, по словам чиновника, показатели восстановлены в соответствии с оговорёнными организацией цифрами.