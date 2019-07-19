Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара заявила, что сбила беспилотник турецкого производства в районе Триполи. Аппарат принадлежал лояльным Правительству национального согласия (ПНС) силам.
ЛНА пообещала в своём Facebook, что террористы ПНС будут уничтожены.
Ранее News.ru писал, что Халифу Хафтара обвинили в поставках авиационного топлива официальному Дамаску в обмен на материальную помощь и вооружение. Между Бенгази и сирийской столицей якобы были организованы прямые рейсы находящейся под западными санкциями авиакомпании Sham Wings.