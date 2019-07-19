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Один из четырёх украинских океанских траулеров «Иван Голубец» загорелся в районе Западной Африки. В результате инцидента пропал один моряк.

За десять дней до этого судно по неизвестным причинам отключило передающее устройство и исчезло с электронных карт. Последний раз оно находилось возле порта Наудибу в Мавритании. О состоянии корабля пока...