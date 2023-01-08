Журналистов в Судане задержали за видео с обмочившимся президентом

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Шесть журналистов в Южном Судане были задержаны силами безопасности из-за распространения в Сети видеозаписи, на которой президент Сальва Киир обмочился на официальном мероприятии, сообщили Reuters в Национальном союзе журналистов страны. На кадрах видно, как темное пятно растекается по серым брюкам 71-летнего главы государства во время исполнения национального гимна на мероприятии по случаю открытия новой дороги. Видео никогда не транслировалось по телевидению, но впоследствии распространилось в социальных сетях.

[Журналистов] подозревают в том, что они знают, как появилось видео, на котором президент мочится под себя, — заявил президент Союза журналистов Южного Судана Патрик Ойет.

Министр информации Южного Судана Майкл Макуэй и официальный представитель Службы национальной безопасности Дэвид Кумури не смогли подтвердить сообщения о задержании.

7 января журналисты не смогли догнать президента США, чтобы обратиться к нему за комментарием. Джо Байден сбежал от представителей СМИ на южной лужайке Белого дома, взобравшись в кабину служебного вертолета. Инцидент произошел после выступления главы государства, посвященного второй годовщине беспорядков в Капитолии.