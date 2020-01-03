https://static.news.ru/photo/c14b6976-2ed5-11ea-805b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yuliang/Xinhua/Global Look Press

Продолжающаяся в Зимбабве засуха привела к серьёзным потерям урожая. Посаженная весной кукуруза, которая является главным продуктом местных жителей, не дала всходов. Уже в феврале и марте в стране может наступить беспрецедентный за все последние годы голод.

Ежегодные потребности Зимбабве в кукурузе составляют 2,2 млн тонн. Сейчас стране в экстренном порядке требуется около 200 тыс. тонн продовольствия, чтобы накормить в ближайшие три месяца людей. Об этом сообщила в пятницу южноафриканская радиостанция SABC.

Мы ожидаем, что пик голода придётся на февраль–март текущего года, — отметил заместитель Всемирной продовольственной программы в Зимбабве при ООН Нильс Бальцер.

По его словам, международному сообществу необходимо действовать быстро с тем, чтобы не допустить начала полномасштабного голода в этой африканской стране.

Ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предсказала «африканский голод» на Украине. По её словам, в случае принятия законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель страну ждёт голод, как в Африке.