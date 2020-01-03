Продолжающаяся в Зимбабве засуха привела к серьёзным потерям урожая. Посаженная весной кукуруза, которая является главным продуктом местных жителей, не дала всходов. Уже в феврале и марте в стране может наступить беспрецедентный за все последние годы голод.
Ежегодные потребности Зимбабве в кукурузе составляют 2,2 млн тонн. Сейчас стране в экстренном порядке требуется около 200 тыс. тонн продовольствия, чтобы накормить в ближайшие три месяца людей. Об этом
Мы ожидаем, что пик голода придётся на февраль–март текущего года, — отметил заместитель Всемирной продовольственной программы в Зимбабве при ООН Нильс Бальцер.
По его словам, международному сообществу необходимо действовать быстро с тем, чтобы не допустить начала полномасштабного голода в этой африканской стране.
Ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предсказала «африканский голод» на Украине. По её словам, в случае принятия законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель страну ждёт голод, как в Африке.
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