Жителям Южной Африки пообещали доступную энергию GoSolr планирует вложить $537 млн в аренду солнечных батарей для африканцев

Фото: Ingram Images/Global Look Press

Компания GoSolr южноафриканского миллиардера Патриса Моцепе готова потратить $537 млн на реализацию проекта, предполагающего аренду солнечных панелей и батарей для жителей континента, которые сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии, пишет Bloomberg. В течение ближайших четырех лет она планирует установить устройства, способные генерировать до 500 мегаватт энергии. Сейчас батареи способны создавать 70 мегаватт.

Хотя Южная Африка обладает одним из лучших в мире солнечных потенциалов, только 0,7% из 17,8 млн домохозяйств используют эту технологию для производства электроэнергии. Для сравнения: в Австралии этот показатель составляет 31%, в Великобритании — 4%, в США — 3%, — сказано в материале.

Отмечается, что большинство жителей Южной Африки не могут позволить себе установку систем солнечной энергии. Однако GoSolr планирует обеспечить панелями и батареями 2,2 млн домохозяйств.

Ранее стало известно, что проблема отходов солнечных панелей в Австралии, где этот вид генерации электричества пользуется особой популярностью, достигнет своего пика в ближайшие два-три года, а не к 2030 году, как прогнозировалось ранее. Проблема заключается в том, что лишь один штат в стране запретил утилизацию солнечных панелей на свалках, тогда как переработка этих отходов стоит слишком дорого.