Жительница Мали родила девять детей за раз

Женщина из Мали (Западная Африка) родила девять детей за раз — четыре мальчика и пять девочек. Об этом сообщается на странице Минздрава африканской страны в Facebook.
По данным ведомства, 25-летняя Халима Сиссе в марте две недели
Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медработников обеих стран и отметила, что залогом счастливого исхода этой беременности стал профессионализм врачей. Представитель Минздрава Марокко при этом заявил, что ему ничего не известно о том, что где-то в его стране произошло такое редкое явление — рождение девятерых детей одной женщиной.
Ранее жительница Великобритании Кэти Кроу стала матерью уникальной тройни. Однояйцевые близнецы появились на свет раньше срока. По словам медиков, такие роды происходят лишь у одной из 200 миллионов мам.
Женщина, которая уже к тому моменту воспитывала четырёхлетнего сына, узнала о том, что ждёт сразу троих детей, на 12-й неделе беременности. Такое само по себе редкость, но тогда врачи даже не догадывались, что близнецы ещё и однояйцевые