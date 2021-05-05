Жительница Мали родила девять детей за раз

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Женщина из Мали (Западная Африка) родила девять детей за раз — четыре мальчика и пять девочек. Об этом сообщается на странице Минздрава африканской страны в Facebook.

По данным ведомства, 25-летняя Халима Сиссе в марте две недели провела в больнице в столице Мали Бамако. Затем по указу президента страны Ба Ндау её перевели в клинику в Марокко. Медики, проведя ультразвуковое исследование, думали, что женщина вынашивает семерых детей. Однако 4 мая Сиссе родила девятерых младенцев. Врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению. Дети и мать в настоящее время чувствуют себя хорошо.

Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медработников обеих стран и отметила, что залогом счастливого исхода этой беременности стал профессионализм врачей. Представитель Минздрава Марокко при этом заявил, что ему ничего не известно о том, что где-то в его стране произошло такое редкое явление — рождение девятерых детей одной женщиной.

Ранее жительница Великобритании Кэти Кроу стала матерью уникальной тройни. Однояйцевые близнецы появились на свет раньше срока. По словам медиков, такие роды происходят лишь у одной из 200 миллионов мам.

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