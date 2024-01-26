«Сошли с ума»: африканцы массово выкидывают российские продукты «АиФ»: африканцы выбрасывают продукты из России из-за нарушения правил хранения

Фото: Yvan Sonh/XinHua/Global Look Press

Жители беднейших стран Африки вынуждены выбрасывать тонны российских продуктов на свалку, рассказал кенийский журналист Джереми Симийю в разговоре с изданием aif.ru. По его словам, на мусорных свалках можно найти курицу, хлеб, тушенку и другие продукты. В свою очередь эфиопский экономист Ааро Эмебет подчеркнул, что продукты выбрасываются из-за отсутствия условий для их хранения.

Я понимаю, первая мысль у вас — африканцы сошли с ума. Увы, африканские государства не умеют сохранять продукты, как привыкли вы в России. Да и не имеют ваших возможностей, — рассказал он.

Эмебет подчеркнул, что жители бедных стран Африки не могут позволить себе купить холодильник для хранения пищи. Также в таких странах редко можно встретить автомобили-рефрежираторы, которые позволяют перевозить продукты на дальние расстояния. Из-за сильной жары привезенные из России консервы быстро портятся, а хлеб плесневеет из-за повышенной влажности.

Россия бесплатно предоставила зерно для Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Центрально-Африканской Республики. Я аплодирую вашей доброте, и мне грустно осознавать: как минимум треть голодных людей этот хлеб не получат по причинам, указанным выше, — подытожил он.

Симийю и Эмебет призвали Россию и страны Запада помочь Африке решить проблему хранения продуктов. Это позволит голодным людям получить гуманитарную помощь в целости и сохранности.

Семилетний мальчик из трущоб кенийской столицы Найроби ранее обратился к россиянам с просьбой отправить ему объедки со стола. По словам Себастьяна Бонго, он остался под впечатлением от богатства россиян, которые «могут каждый день есть досыта».