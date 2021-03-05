Жертвами взрыва в столице Сомали стали не менее 20 человек

https://static.news.ru/photo/282e84ac-7def-11eb-b50a-96000091f725_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медучреждения африканской страны.

На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва, — приводит агентство слова представителя службы скорой помощи.

По словам очевидцев, взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. Возле ресторана, где прогремел взрыв, были также слышны звуки выстрелов. Местные СМИ сообщают, что полиция перекрыла все дороги на подъезде к месту происшествия.

В конце февраля в ходе покушения на заместителя начальника Сил обороны Сомали Абаса Амина Али погибли двое его охранников, один получил ранения. Рядом с проезжавшим по одной из центральных улиц города автомобилем, где сидел генерал, взорвали самодельную бомбу.

Как сообщал NEWS.ru, самодельное взрывное устройство взорвалось 21 февраля рядом с крупнейшим КПП в Могадишо. Два человека погибли, многие получили ранения.