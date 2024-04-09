Заживо погребенный младенец выжил после шести часов под землей Daily Mail: в Гане новорожденная девочка выжила после шести часов под землей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать заживо погребла свою новорожденную девочку, которая провела под землей шесть часов и выжила, передает газета Daily Mail. По информации журналистов, инцидент произошел в Гане.

Младенца смогли найти утром в саду дома, где проживала женщина. Родственники матери обнаружили кровавые следы, а затем и место погребения, уточнили в издании. Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи, как только достали девочку.

На теле новорожденной медики зафиксировали многочисленные травмы, говорится в статье. Младенец также все это время была прикреплена пуповиной к плаценте. В итоге пострадавшую отвезли в больницу, помыли, обработали раны и поместили в кувез, констатировали журналисты.

Ранее Telegram-канал Kub Mash рассказывал, что в Сочи недоношенный ребенок умер, потому что родители отказались везти его на осмотр к врачам. Младенец родился на 28-й неделе беременности, мать решила не ехать в роддом, поэтому малыш появился на свет в домашних условиях, говорится в сообщении.

До этого в Татарстане четырехмесячный младенец скончался из-за кровоизлияния в спинной мозг. Предварительно, трагедия произошла после того, как мать малыша с сожителем подбрасывали ребенка во время игры. Ребенок умер утром в Зеленодольске, у пострадавшего не было следов насильственной смерти.