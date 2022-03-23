Засуха и конфликт на Украине вызвали голод в Восточной Африке

Страны Восточной Африки находятся в самом серьёзном продовольственном кризисе за последние почти 40 лет. Причиной ему послужила как затяжная засуха, так и события на Украине, которые вызвали мощный подъём цен на продовольствие и топливо, сообщила в среду местная радиостанция SABC со ссылкой на данные международного христианского благотворительного фонда «Тиафанд». Он работает в 50-ти беднейших странах мира.

Восточная Африка столкнулась с колоссальным продовольственным кризисом. Конфликты, сильная засуха, экономический спад, пандемия коронавируса, а сейчас и последствия кризиса на Украине довели страны региона до предела, — подчеркнул представитель фонда Эфраим Цегай.

По его словам, в регионе уже третий год подряд продолжается засуха, она привела к ситуации, когда в Сомали голодают более 4,5 млн человек. В Эфиопии, Кении и Уганде на грани голода живут до 13 млн жителей, в Южном Судане под угрозой голода 7,2 млн человек, говорится в докладе фонда.

С началом конфликта на Украине в государствах Восточной Африки начался неконтролируемый рост цен на продукты питания, вызванный сокращением поставок пшеницы, кукурузы, растительного масла и топлива, — заявили специалисты «Тиафанда».

В фонде также отметили, что на востоке Африки из-за нехватки кормов и воды идёт массовый падеж скота. По данным «Тиафанда», за последнее время погибло более 1,5 млн голов домашнего скота, что лишило людей важного источника пищи.

Цегай обратился с призывом к международному сообществу предпринять экстренные шаги для того, чтобы не допустить массовой гибели людей от голода.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что из-за ситуации на Украине мир может оказаться на пороге глобального голода. Он также призвал как можно быстрее остановить кровопролитие и гибель мирных граждан.