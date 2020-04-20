Заражённый лихорадкой Эбола пациент сбежал из больницы в Конго

Проходивший лечение в клинике в Демократической Республике Конго мужчина, инфицированный лихорадкой Эбола, своевольно покинул учреждение и скрылся в неизвестном направлении.
Пациент, 28-летний водитель мототакси, сбежал в городе Бени. Специалисты ВОЗ и местные власти пытаются обнаружить его и вывести из города, чтобы предотвратить распространение заболевания, но не могут найти беглеца с 18 апреля,
Мы предполагаем, что он еще кого-то заразит... Поиски продолжаются, — поделился представитель операции ВОЗ по реагированию на вирус Эбола Бубакар Диалло.
Заммэра города подтвердил, что местные власти также не могут выследить сбежавшего пациента и прогнозируют, что он умрёт без лечения, распространив болезнь на множество людей.
Как писал NEWS.ru ранее, 12 апреля в Демократической Республике Конго была зафиксирована вторая смерть от лихорадки Эбола. По данным Всемирной организации здравоохранения, умерла 11-месячная девочка, которая была среди пациентов в восточном городе Бени.
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