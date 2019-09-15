https://static.news.ru/photo/17e8b822-d74e-11e9-bff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Cheng/XinHua

План действий по борьбе с терроризмом в регионе утвердили на саммите государств — членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Средства на реализацию программы в течение нескольких лет предоставят сами участники ЭКОВАС. Они будут потрачены на усиление национальных армий и совместных войск, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что вооружённые силы Нигера уничтожили свыше двухсот боевиков группировки «Боко Харам» (признана террористической и запрещена в России). Совместную операцию провели сухопутные войска и авиация африканской страны.