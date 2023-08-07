Западная Африка отказалась от вторжения в Нигер в пользу санкций WSJ: Западная Африка не рискнула вторгнуться в Нигер после ультиматума из-за слабой армии

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson/Wikimedia

Войска стран Западной Африки отказались от вмешательства в ситуацию в Нигере, несмотря на первоначальные планы, пишет The Wall Street Journal. По словам старшего офицера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), причиной стало недостаточное количество войск.

Перед тем как принимать участие в боевых операциях, нам нужно укрепить свои ряды. Эффективность военной операции во многом зависит от качественной подготовки, — заявил офицер.

Ранее лидеры 11 стран ЭКОВАС выразили готовность «применить силу» для восстановления у власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Однако по состоянию на вечер 6 августа этого не случилось.

Ранее стало известно, что свергшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники обратились за военной помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров госпереворота Салифу Моди встретился в Мали с представителем «оркестра», который рассматривает запрос.

Позднее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут разместиться в Нигере на фоне государственного переворота в стране. Соответствующее решение приняло командование «оркестра». «Музыканты» прибудут в столицу африканского государства — Ниамей и его окрестности. Это необходимо из-за ситуации с безопасностью и внешних угроз, говорится в сообщении.