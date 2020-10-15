Замбия может первой из стран Африки объявить дефолт из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c777e0f2-0ec9-11eb-92a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Mbangweta/Xinhua/Global Look Press

Первым африканским государством, которое готовится объявить дефолт из-за коронавируса, может стать Замбия.

Это произойдёт, если инвесторы, которым принадлежат облигации страны на $3 млрд, отклонят просьбу южноафриканского государства о приостановке платежей.

По информации газеты Financial Times, инвесторы не будут предоставлять отсрочку на шесть месяцев этой африканской стране, несмотря на угрозу дефолта. Они соберутся на следующей неделе и примут окончательное решение.

Журналисты пишут, что Замбия не предоставляет достаточного количества информации о восстановлении экономики и устранении экономического дисбаланса. Кроме того, не ко всем кредиторам инвесторы проявляют одинаковое отношение.

У нас есть два повода для беспокойства: отсутствие ясности о том, какие послабления страна получает от других кредиторов, и отсутствие определённых среднесрочных бюджетных механизмов, которые помогут вернуть долг на устойчивую траекторию, — заявил газете держатель достаточного количество облигаций африканской страны Кевин Дэйли.

Власти Замбии ранее заявляли, что ведут переговоры с МВФ. Приостановка выплат стране нужна для создания устойчивой стратегии управления долгом. Если кредиторы откажут ей в отсрочке, тогда власти не смогут предотвратить увеличение долга, заявляли в Министерстве финансов Замбии.

NEWS.ru писал, что глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о риске дефолта в бедных странах. По её словам, это произойдёт, если частные кредиторы не поддержат предложение G20 о праве на приостановку выплат по внешнему долгу.