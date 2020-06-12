Задержанных в Ливии россиян перевели из тюрьмы в больницу

https://static.news.ru/photo/d390b494-ad4a-11ea-bd05-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арестованные в мае 2019 года в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан переведены из тюрьмы в больницу в Митига. Их обвиняют в попытке впешательства в выборы. Оба они являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей и прибыли в Ливию с целью изучения гуманитарной, культурной и политической обстановки.

Сегодня поступила информация от наших источников в Ливии: Максим Шугалей в тяжелом состоянии после перенесённых пыток переведён в стационар в Митиге, — сообщил глава Александр Фонда Малькевич в Telegram-канале.

Как уточнил «Интерфаксу» Малькевич, второй сотрудник фонда Самер Хасан Али Суэйфан также находится в больнице. Россиян госпитализировали после возвращения из Турции, куда их возили на допрос.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией правительства национального согласия Ливии заявил о готовности российских экономических операторов возобновить работу в стране после нормализации обстановки. В дипведомстве отметили, что перед ливийской стороной был в очередной раз поставлен вопрос о необходимости скорейшего и безусловного освобождения Шугалея и Суэйфана.

Глава фонда Александр Малькевич считает задержание россиян в Ливии политическим шантажом. Он призывал мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и помочь в ней разобраться. Однако выступить на сессии Совета ООН по правам человека с докладом о пытках, организованных в Ливии, ему не дали. Ознакомившись с текстом, организаторы неожиданно изменили программу заседания.

В Ливии идёт гражданская война. Формирований правительства национального согласия (ПНС), обладающего широкой турецкой поддержкой, продолжают наступление на позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Ранее вице-премьер восточно-ливийского правительства Абдул Салам аль-Бадри призвал Израиль помочь Восточной Ливии преодолеть кризисную ситуацию. Он предложил израилитянам присоединиться к новой политической инициативе совместно с Грецией, Кипром, Египтом и Ливаном — чтобы остановить средиземноморскую экспансию Турции и изменить баланс сил в регионе. Предложение предполагает подписание совместного морского соглашения о разделении границ — наподобие того, которое заключили в прошлом году Анкара и Триполи, писал NEWS.ru.