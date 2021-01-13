Задержанные в Судане Варламов и Верзилов связались с российским посольством

https://static.news.ru/photo/2fd6dba6-5599-11eb-b13a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/varlamov

Блогер Илья Варламов и основатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, задержанные в Южном Судане, успели сообщить о произошедшем российским дипломатам. Ситуацией занимается посольство России в Уганде, так как в стране пребывания россиян нет дипмиссии РФ.

При этом, по данным российских дипломатов, граждане РФ не арестованы, а только задержаны. При этом сам Варламов говорил, что суданские силовики сказали им об аресте, передаёт ТАСС.

Они связались с нами. Они пока не арестованы, пока только задержаны. Ведётся работа, — сказал представитель посольства.

Он отметил, что сейчас дипломаты решают вопрос о дальнейших действиях представителей России. По данным журналистов, посольство в Уганде проводит постоянные консультации с «заинтересованными сторонами».

Варламов, его жена, Верзилов и ещё двое россиян были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу Южного Судана Джубу. Там какие-то военные начали обыскивать их багаж и увидели у него пульт от дрона. При этом самого дрона у блогера не было, поскольку его ещё раньше забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде.

Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но они их не отдали. Позднее Варламов сообщил, что им объявили, что они арестованы, писал NEWS.ru.