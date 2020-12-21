За сутки четыре страны запретили прямые рейсы из ЮАР

https://static.news.ru/photo/23ba487e-4362-11eb-b1ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

За последние 24 часа Германия, Франция, Израиль и Турция ввели запрет на прямые авиарейсы из Южно-Африканской Республики в связи с обнаружением на её территории новой разновидности коронавируса.

Таким образом, граждане ЮАР и находящиеся в стране иностранцы не смогут вылететь в эти четыре государства в течение неопределённого времени, передаёт телеканал ENCA.

18 декабря министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе объявил, что в стране началась вторая волна пандемии, усиленная новой разновидностью коронавируса. По его словам, новый вирус поражает в первую очередь молодых людей. Эпицентром новой разновидности инфекции-мутанта стал округ Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп, откуда вирус начал распространяться на восток страны в провинцию Квазулу-Наталь и район Гарден-Рут на западе страны.

Новый штамм коронавируса получил название 501.V2 Variant. По словам главы совета по COVID-19 при правительстве ЮАР Салима Абдула Карима, об особенностях этой мутации пока ещё очень мало известно.

Однако можно сказать, что 501.V2 стал сейчас в ЮАР доминирующей инфекцией, — отметил он.

Салим Абдул Карим сообщил, что в ЮАР на сегодняшний день зафиксировано больше всего инфицированных и умерших среди африканских стран — 901 538 заболевших и 24 285 скончавшихся.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обнаруженная в ЮАР мутация коронавируса не является опасной. Об этом заявил российский вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, новая мутация способствовала лишь ускоренному распространению COVID-19.